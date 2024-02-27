ЗСУ відійшли від Сєверного та Степового під Авдіївкою

Українські війська відійшли від сіл Сєверне та Степове, що під Авдіївкою на Донеччині.
Про це повідомив речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.
За його словами, запеклі бої за Сєверне тривали протягом учорашнього вечора та ночі проти 27 лютого. Росіяни понесли великі втрати, каже Лиховій.
До початку повномасштабної війни у Сєверному та Степовому загалом проживало до ста людей.
Водночас, за даними військових аналітиків Deepstate, ворог просунувся біля Орлівки, Бердичів та Тоненького.
- Вчора українські військові відійшли з села Ласточкине під Авдіївкою. Лиховій тоді сказав, що Сили оборони відійшли від Ласточкиного, щоб організувати оборону біля сіл Орлівка, Тоненьке та Бердичі й не допустити просування росіян у західному напрямку.