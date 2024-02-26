Сили оборони вийшли із села Ласточкине поблизу Авдіївки

Підрозділи ЗСУ відійшли від села Ласточкине, що на Донеччині, неподалік від Авдіївки.

Про це повідомив речник ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

За його словами, Сили оборони відійшли від Ласточкиного, щоб організувати оборону біля сіл Орлівка, Тоненьке та Бердичі й не допустити просування росіян у західному напрямку.

DeepState / Telegram

Активний наступ на Ласточкине почався після виводу українських військ з Авдіївки. Росіяни повідомляли про захоплення села Ласточкине декілька днів тому, і казали, що тепер продовжують тиснути на Сєверне та Орлівку.

OSINT-спільнота пише, що фактично на 25 лютого ЗСУ втратили село, попри заяви командування. Війська РФ намагалися закріпитися в крайніх хатах в Орлівці та на околицях Тоненького, а південніше Сєверного мали частковий успіх.

У зведенні Генштабу ЗСУ сьогодні, на ранок 26 лютого, писали, що українські захисники відбили на Авдіївському напрямку 25 атак, зокрема в районі Ласточкиного.