Космічний апарат Odysseus показав перші знімки з поверхні Місяця

Космічний апарат Odysseus компанії Intuitive Machines передав перші знімки через чотири дні після успішної посадки на Місяць. Це перший приватний космічний апарат, який здійснив посадку на супутнику, і перший американський корабель, який досяг поверхні Місяця після місії «Аполлон-17» у грудні 1972 року.

Про це повідомляє Intuitive Machines.

Компанія-розробник зазначила, що апарат підтримує звʼязок із наземним контролером польоту, хоча він і перекинувся під час посадки на Місяць.

Перше зображення, яке надіслав Odysseus, він зробив під час свого вертикального спуску на місце посадки Malapert A — це найвіддаленіша точка в південному регіоні Місяця, звідки будь-який апарат міг звʼязатися з наземними диспетчерами.

Друге зображення Odysseus зробив приблизно через 35 секунд після того, як перекинувся під час посадки на Місяць.

Апарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter, який з 2009 року сканує Місяць з його орбіти, помітив Odysseus з висоти приблизно 90 кілометрів. Знімки Odysseus він надіслав на Землю.

«Зображення камер NASA Lunar Reconnaissance Orbiter підтвердили, що Odysseus завершив посадку на 80,13° пд.ш. і 1,44° сх.д. на висоті 2 579 метрів. Подолавши понад 966 тисяч кілометрів, Odysseus приземлився в межах 1,5 кілометра від передбачуваного місця посадки Malapert A, використовуючи лазерну систему вимірювання дальності», — зазначили в Intuitive Machines.

Наземні контролери польоту планують збирати дані доти, поки сонячні батареї посадкового модуля не втратять доступ до світла, зазначили в компанії-розробнику. Судячи з положення Землі та Місяця, вважають, що диспетчери триматимуть звʼязок з апаратом до сьогоднішнього ранку.