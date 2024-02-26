FT: Після смерті Навального Німеччина втратила інтерес до обміну агента ФСБ

Після смерті політика Олексія Навального Німеччина втратила інтерес до обміну офіцера російської ФСБ Вадима Красікова, якого засудили на довічне за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі.

Про це пише Financial Times з посиланням на американських та німецьких чиновників.

Уряд Німеччини був позитивно налаштований на можливість обміну офіцера ФСБ Вадима Красікова на Олексія Навального та, ймовірно, на американського ветерана Пола Велана та журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, яких тримають у вʼязниці у рф за звинуваченнями у шпигунстві.

Смерть Навального значно зменшила ймовірність такого обміну. Німеччина та інші країни Заходу поклали відповідальність за смерть політика на путіна.

Співробітниця Фонду боротьби з корупцією Марія Пєвчих заявляла, що путін від початку лютого знав про пропозицію такого обміну. Вона нібито отримала підтвердження того, що переговори про обмін справді ведуться і були на фінальній стадії 15 лютого. Наступного дня Навальний помер.

Американські чиновники розповіли, що те, що Красіков убив Хангошвілі на території Німеччини за наказом російської влади, ускладнює можливість розгляду його звільнення та обміну Берліном. Однак коли Навального включили до обмінного списку, питання про звільнення Красікова стало більш прийнятним для Німеччини.

Смерть Навального

16 лютого 2024 року Федеральна служба виконання покарань росії по Ямало-Ненецькому автономному округу повідомила, що Олексій Навальний помер у виправній колонії № 3. Служба пише, що нібито під час прогулянки Навальному стало погано, він знепритомнів. На місце прибули медики, але врятувати його не вдалося — 47-річний Навальний загинув. Лідери країн Заходу одностайно поклали відповідальність за смерть Навального на режим путіна.

24 лютого 2024 року тіло Навального віддали його матері Людмилі.

Керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що Навальний помер через обрив тромбу, як і казала російська пропаганда і представники Кремля.

Хто такий Вадим Красіков

23 серпня 2019 року колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі застрелили в Берліні. У його вбивстві звинуватили росіянина з паспортом на імʼя Вадима Соколова, його справжнє імʼя — Вадим Миколайович Красіков. Він може бути причетним до замовного вбивства в Москві в 2013 році, а також повʼязаний із ФСБ. Федеральна прокуратура Німеччини висунула уряду росії звинувачення в замовному вбивстві Хангошвілі, але росія (як завжди) свою причетність заперечувала.

У грудні 2021 року Вадим Красіков отримав довічне увʼязнення. Суд дійшов висновку, що офіцер загону спецпризначення ФСБ «Вимпел» Вадим Красіков застрелив Хангошвілі за завданням невстановленого державного органу росії. Наказ же виходив від російської влади.