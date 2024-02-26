Україна приєдналася до FMN — підвищуватиме взаємосумісність з країнами НАТО

Північноатлантична рада НАТО затвердила заявку України щодо приєднання до Federated Mission Networking (FMN). Країна стала афілійованим учасником.

Про це пише Міноборони України.

FMN — це багатонаціональна ініціатива держав-членів та партнерів НАТО з питань взаємосумісності комунікаційних та інформаційних систем у багатонаціональних операціях, зокрема під проводом НАТО.

В ініціативі беруть участь 38 учасників. Вони обмінюються інформацією, забезпечують бойове управління під час операцій, впроваджують спільні стандарти, протоколи та процедури, щоб бути взаємосумісними.

«Приєднання України до FMN — це ще один доказ нашої готовності робити внесок у євроатлантичну безпеку та ділитися нашим досвідом з партнерами», — сказала заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.