Україна погодила з союзниками програму виконання вимог для вступу в НАТО

Україна представила та погодила з союзниками програму з виконання вимог НАТО для подальшого вступу в Альянс.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив на пресконференції у штаб-квартирі Альянсу.

«Я вражений реформами, які здійснює Україна», — заявив він.

На першому в історії засіданні Ради Україна — НАТО Київ представив адаптовану Річну національну програму про подальше реформування за вимогами Альянсу. «Ми погодили робочу програму та структуру, щоби бути впевненими у проведенні реформ», — заявив генсек.

Про затвердження програми ідеться також в офіційній заяві Ради Україна — НАТО: «НАТО і Україна вже працюють і ухвалюють рішення разом, в тому числі оперативної сумісності, енергетичної безпеки, інновацій, кіберзахисту і стійкості».

Вступ України в НАТО

30 вересня 2022 року — після того, як путін оголосив про анексію окупованої території України, — президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за прискореною процедурою.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 30 листопада заявив, що попередньою умовою для початку переговорів про членство України в НАТО має стати її перемога і в цьому їй допомагають члени Альянсу.

У підсумковому документі саміту НАТО, який відбувся у Вільнюсі 11—12 липня 2023 року, ідеться, що Україні для вступу в блок уже не потрібен план дій щодо членства, але поки що в ньому немає запрошення в Альянс.