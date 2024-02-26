Польща утилізує 30 тонн української кукурудзи, яку невідомі висипали на колії у Котомирі

У Котомирі під польським Бидгощем зібрали українське збіжжя, яке невідомі висипали з вантажних вагонів на колії. Ідеться про 180 тонн українського зерна, яке прямувало до Марокко.

Видання Pар пише, що у потязі було відкрито вісім із 40 вагонів.

За даними польської поліції, вагони відкрили «треті люди», бо мотузки-тримачі були перерізані.

Пізніше стало відомо, що частину зерна вдалося зібрати, однак ще близько 30 тонн залишається на коліях — його утилізують.