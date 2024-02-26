Польща утилізує 30 тонн української кукурудзи, яку невідомі висипали на колії у Котомирі

У Котомирі під польським Бидгощем зібрали українське збіжжя, яке невідомі висипали з вантажних вагонів на колії. Ідеться про 180 тонн українського зерна, яке прямувало до Марокко.
Видання Pар пише, що у потязі було відкрито вісім із 40 вагонів.
За даними польської поліції, вагони відкрили «треті люди», бо мотузки-тримачі були перерізані.
Пізніше стало відомо, що частину зерна вдалося зібрати, однак ще близько 30 тонн залишається на коліях — його утилізують.
- У Польщі вчетверте за місяць розсипали зерно, яке йшло транзитом по залізниці. Перший раз зерно з українських вагонів висипали польські фермери під час протестів 20 лютого. Це відбулося на станції «Медика — Шегині». Вдруге це сталося 23 лютого — на станції «Дорогуськ» невідомі висипали на землю ріпак із трьох вагонів. 24 лютого на станції «Дорогуськ» знову висипали українську агропродукцію.