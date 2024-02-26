Угорщина ратифікувала заявку Швеції на вступ у НАТО

Парламент Угорщини 26 лютого проголосував за приєднання Швеції до НАТО. Це підтримали 188 депутатів, проти були шестеро.

Про це пише угорське медіа Telex.

Угорщина залишалася єдиною країною-членом Альянсу, яка до цього часу не ратифікувала заявку Стокгольму і відкрито гальмувала вступ країни. Тепер очікується підписання документу президентом Угорщини та його подальша офіційна публікація.

Голосування парламенту про ратифікацію заявки Швеції щодо вступу в НАТО переносилося кілька разів. Причини були різні: парламент зайнятий, у франціях точаться дебати, потреби вирішити конфлікт зі шведами та зустрітися з премʼєр-міністром Швеції.

Коли премʼєр Швеції Ульф Крістерссон таки приїхав до Угорщини та зустрівся з тамтешнім колегою Віктором Орбаном, тоді позиція країни перестала бути категоричною. Bloomberg писав, що Крістерссон намагався уникати будь-яких варіантів переговорів з угорським лідером, адже в Угорщині це можуть використати для «збереження обличчя» Орбана.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг привітав рішення парламенту.

«Я вітаю голосування угорського парламенту за ратифікацію членства Швеції в НАТО. Тепер, коли всі члени Альянсу схвалили це рішення, Швеція стане 32-м членом НАТО. Членство Швеції зробить нас усіх сильнішими і безпечнішими», — написав Столтенберг.