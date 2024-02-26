Ізраїль представив план операції в Рафасі — він передбачає евакуацію цивільного населення

Армія оборони Ізраїлю представила військовому кабінету країни план операції в прикордонному Рафасі й евакуації цивільного населення з зони бойових дій.

Про це пише The Times of Israel.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що військову операцію в Рафасі можуть відкласти на деякий час, якщо досягнуть угоди про тижневе перемир’я між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС.

«Якщо ми досягнемо угоди, її [операцію] дещо відтермінують. Але це станеться. Якщо нам не вдасться домовитися, ми все одно зробимо це», — заявив Нетаньягу.

За словами Нетаньягу, Ізраїль здобуде перемогу у війні з ХАМАС «за кілька тижнів після початку військової операції в Рафасі». Він стверджує, що в місті нібито перебувають чотири з шести останніх батальйонів бойовиків.

Уряд Ізраїлю також схвалив надання гуманітарної допомоги на південь сектора Гази. Її доставлятимуть так, щоб «запобігти грабежам, які трапились на півночі сектора Гази та в інших районах». Подробиць операції та інформації про те, куди пропонують евакуювати людей, зараз немає.

Іноземні уряди й гуманітарні організації неодноразово засуджували намір Ізраїлю ввести війська в Рафах, оскільки операція може призвести до масових жертв серед цивільного населення — до Рафаху евакуювалися понад мільйон палестинців.