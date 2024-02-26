Ізраїль представив план операції в Рафасі — він передбачає евакуацію цивільного населення

Армія оборони Ізраїлю представила військовому кабінету країни план операції в прикордонному Рафасі й евакуації цивільного населення з зони бойових дій.
Про це пише The Times of Israel.
Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що військову операцію в Рафасі можуть відкласти на деякий час, якщо досягнуть угоди про тижневе перемир’я між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС.
«Якщо ми досягнемо угоди, її [операцію] дещо відтермінують. Але це станеться. Якщо нам не вдасться домовитися, ми все одно зробимо це», — заявив Нетаньягу.
За словами Нетаньягу, Ізраїль здобуде перемогу у війні з ХАМАС «за кілька тижнів після початку військової операції в Рафасі». Він стверджує, що в місті нібито перебувають чотири з шести останніх батальйонів бойовиків.
Уряд Ізраїлю також схвалив надання гуманітарної допомоги на південь сектора Гази. Її доставлятимуть так, щоб «запобігти грабежам, які трапились на півночі сектора Гази та в інших районах». Подробиць операції та інформації про те, куди пропонують евакуювати людей, зараз немає.
Іноземні уряди й гуманітарні організації неодноразово засуджували намір Ізраїлю ввести війська в Рафах, оскільки операція може призвести до масових жертв серед цивільного населення — до Рафаху евакуювалися понад мільйон палестинців.
- Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривають із 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, убили сотні мирних жителів і захопили заручників. Зараз у полоні ХАМАС перебувають понад 130 людей — більшість з них ізраїльтяни, проте є й іноземці. Нещодавно Ізраїль підтвердив загибель 31 зі 136 заручників, які залишалися в полоні ХАМАС.
- Єгипет погрожує призупинити дію мирного договору з Ізраїлем, якщо той почне наступ на місто Рафах у секторі Гази. У Єгипті попереджають, що бойові дії в цьому місті призведуть до гуманітарної катастрофи, адже закриється основний маршрут постачання допомоги на територію Гази.
- Раніше Ізраїль погрожував почати військову операцію в Рафасі в день початку Рамадану — священний для мусульман місяць почнеться вже 10 березня.