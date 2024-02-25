Марсохід Perservance сфотографував зламаний гелікоптер Ingenuity

Марсохід Perservance зміг зробити зблизька знімки коптера Ingenuity, який нещодавно завершив свою місію на Червоній планет через аварійну посадку, після збою в системі візуальної навігації.
На фотографіях, опублікованих NASA, видно, що одна його лопать сильно пошкоджена, а однієї немає.
Ingenuity зламав лопать після 72-го польоту 18 січня. Потім він передав на Землю своє останнє фото. На ньому видно тінь пошкодженої лопаті.
Гелікоптер пропрацював на Марсі три роки. Він перевершив усі очікування NASA і подолав відстань у понад 14 разів більшу за заплановану. Інженери взагалі розраховували лише на пʼять польотів, але гелікоптер сумарно подолав 17 км і налітав 128,8 хвилини. Перший в історії марсіанський гелікоптер Ingenuity зробив значний внесок у майбутні дослідження космосу і допоміг вченим перевірити технологію коптерів для розвідки місцевості на інших планетах.
- Ровер Perseverance стартував із Землі на ракеті-носії Atlas V наприкінці липня 2020 року, з мису Канаверал у Флориді. 18 лютого 2021 року марсохід сів на поверхню Червоної планети в кратері Джезеро і передав свої перші фото. А вже 17 травня 2022 року марсохід Perseverance почав свою головну місію з дослідження кратера Єзеро в пошуку ознак життя на Марсі.
- 5 квітня 2021 року ровер успішно висадив на Марсі гелікоптер Ingenuity, відтак стартували його польоти. До завдань Ingenuity входила розвідка — він оглядав територію для Perseverance.