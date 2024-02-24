ЄС планує інтегрувати Україну у свій оборонно-промисловий комплекс

Через три тижні Європейська комісія представить нову стратегію оборонної промисловості ЄС, яка включатиме інтеграцію України, зокрема відкриття інноваційного оборонного офісу в Києві.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції в Києві.

За її словами, Європейський Союз прагне зміцнити й свої оборонні потужності, й українські. Тому Єврокомісія розробляє нову стратегію, яка стане першим кроком до інтегрування України в європейські оборонні програми.

Євросоюз навчається на досвіді України на полі бою і хоче посилити співпрацю.

«Ми будемо відповідати своїм зобовʼязанням щодо оборонної підтримки України», — додала Урсула фон дер Ляєн.

Наразі ЄС надав Україні €28 мільярдів військової підтримки, а зараз працює над створенням спеціального фонду допомоги Україні, який передбачає виділення додаткових €5 мільярдів для закупівлі озброєння.

Як зазначила очільниця Єврокомісії, Україна вже отримала від ЄС пів мільйона боєприпасів, а до кінця року ця цифра зросте до мільйона.