ЄС передасть Україні 170 тисяч снарядів до кінця березня

Європейський Союз планує поставити в Україну майже 170 тисяч артилерійських снарядів до кінця березня.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба після розмови з високим представником ЄС Жозепом Боррелем.

«Абсолютним пріоритетом зараз є артилерійські снаряди. До кінця березня ЄС планує поставити в Україну майже 170 тисяч патронів і працює над подальшим збільшенням обсягів поставок», — написав очільник українського МЗС.

Також він нагадав, що свого часу Євросоюз ухвалив «історичні рішення» про передачу зброї Україні, запровадження санкцій проти росії, початок переговорів про вступ України в ЄС і підтримку Української формули миру.