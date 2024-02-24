Київ тепер має безпекові угоди з Римом та Оттавою. Ось тексти

У другу річницю російського повномасштабного вторгнення Україна підписала двосторонні безпекові угоди з Італією та Канадою. Документи будуть чинні протягом десяти років. Їх можуть переглянути, якщо Україна вступить у НАТО до завершення строку їхньої дії.

Угода з Італією

Документ закріпив безпекові зобовʼязання Італії, серед яких довгострокова військова й фінансова допомога впродовж дії угоди. Також він визначив пріоритетні сфери двосторонньої безпекової співпраці у військовій, політичній, фінансовій, гуманітарній сферах та у сфері реформ.

Італія забезпечуватиме невідкладні потреби України для зміцнення її безпекових можливостей. Зокрема, Італія вже продовжила на 2024 рік дію законодавства, яке дозволяє надалі надавати Україні військову допомогу. Угода фіксує конкретні обсяги фінансової підтримки та військових пакетів від Італії з початку повномасштабної війни.

Італія продовжуватиме робити внесок у Місію ЄС із надання військової допомоги Україні — проводитиме підготовку українських військових.

Італійська Республіка продовжуватиме партнерство з Одеською областю, надаючи їй підтримку для відбудови, посилення стійкості та реформ.

Документ окреслює співпрацю щодо санкцій, притягнення росії до відповідальності за війну, підтверджує підтримку з боку Італії майбутнього членства України в НАТО і фіксує механізм 24-годинного екстреного реагування в разі повторної військової агресії проти України.

Угода з Канадою

Документ заснував Канадсько-українське стратегічне безпекове партнерство (КУСБП). Двостороння співпраця посилиться в різних сферах, зокрема в оборонній. Як передбачає документ, у 2024 році Канада виділить понад 3 мільярди канадських доларів макрофінансової та оборонної допомоги Україні.

Канада підтримує вступ України до ЄС і НАТО, допомагатиме в цьому, а також продовжуватиме підтримувати впровадження Україною реформ для інтеграції у блоки.

В угоді зазначається, що Канада надаватиме всебічну допомогу Україні для захисту й відновлення її територіальної цілісності, відбудови національної економіки та захисту громадян. Зокрема, Канада продовжуватиме надавати оборонну підтримку та військову допомогу.

Країни продоводитимуть консультації та переговори, обмінюватимуться інформацією в різних галузях.

Україна та Канада співпрацюватимуть в оборонній промисловості. Це включатиме семінари, організацію торгових місій, сприяння участі українців у заходах канадської оборонної промисловості та інші види взаємодії між підприємствами. Також Канада співпрацюватиме з канадськими підприємствами оборонної промисловості, які вирішать інвестувати в локалізацію ремонту, технічного обслуговування та виробництва в Україні.

Угода містить ще низку пунктів, які стосуються підтримки санкцій проти росії, протидії дезінформації, кіберзахисту, відбудови, боротьби з організованою злочинністю, розмінування тощо.