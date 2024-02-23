У Німеччині схвалили закон про часткову легалізацію канабісу

Бундестаг підтримав закон про легалізацію рекреаційного канабісу.

Про це повідомляє Associated Press.

За законодавчу ініціативу проголосували 407 депутатів, проти — 226. Четверо утрималися.

Тепер повнолітні німці зможуть мати до 25 грамів канабісу в рекреаційних цілях. Законопроєкт також дозволяє самостійно вирощувати до трьох рослин. Закон має набути чинності 1 квітня 2024 року.

З 1 липня повнолітні німці зможуть також приєднуватися до некомерційних спільнот вирощування конопель — так званих клубів канабісу. У кожній такій спільноті має бути не більше 500 членів.

«Клуби канабісу» можуть давати своїм членам до 50 грамів марихуани на місяць. Утім, спілчани віком від 18 до 21 року можуть мати лише до 30 грамів. Членство в кількох клубах одночасно заборонятиметься.

Витрати клубів покриватимуться з членських внесків, які розподілятимуть залежно від того, скільки марихуани споживає кожен спілчанин.

Міністр охорони здоровʼя Карл Лаутербах заявив, що метою уряду є «боротьба з чорним ринком» і кращий захист молоді. Він сказав, що чинні закони не діють — споживання зростає, як і проблеми з неякісним канабісом.

Уряд планує заборонити рекламу та просування марихуани, також не дозволятимуть розташування «клубів канабісу» чи його споживання поряд зі школами, ігровими майданчиками, стадіонами та будь-якими спортивними закладами.

Протягом півтора року після того, як набуде чинності закон про легалізацію канабісу, оцінюватимуть його вплив на захист дітей та молоді.