Премʼєрка Данії оголосила про підписання з Україною безпекової угоди на 10 років. Також виділяють новий пакет військової допомоги

Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна в рамках угоди з Україною гарантуватиме безпекову підтримку Києву у наступні 10 років. Це закладено в двосторонній безпековій угоді.

Про це повідомляє данська суспільна телерадіокомпанія DR.

Данія зобовʼязується підтримувати Україну як у військовій, так і в цивільній сферах протягом наступних 10 років, а також допоможе підтримати здатність України захиститись від військового вторгнення росії у майбутньому.

Україна ж зобовʼязується впроваджувати необхідні реформи, спрямовані на розвиток демократії та боротьбу з корупцією, щоб дійти до майбутнього членства в Євросоюзі і НАТО.

Українська сторона про підписання угоди поки не оголошувала. Її деталі наразі невідомі. Тексту угоди також поки немає.

Військова допомога

Окрім цього уряд Данії оголосив про 15-й пакет військової допомоги Україні на €161 мільйон (1,7 мільярда датських крон). Ці гроші витратили на закупівлю 15 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм, обладнання для розмінування, на боєприпаси до ППО, безпілотні літальні апарати, радари та засоби звʼязку. Усе це буде доставлено Україні протягом декількох місяців.