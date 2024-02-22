Данія планує передати Україні перші F-16 цього літа

Міноборони Данії повідомило про плани передати Україні перші винищувачі F-16 вже цього літа, але цей процес насамперед залежить від підготовки пілотів, українського технічного персоналу та інфраструктури з логістикою в Україні.

«Важко встановити фіксований графік передачі винищувачів F-16, оскільки є кілька умов, які мають бути виконані, перш ніж Україна зможе використовувати надані літаки. Однак я поінформував погоджувальну комісію, що зараз ми працюємо над тим, щоб все пройшло гладко цього літа, коли ми очікуємо, що зможемо передати перші винищувачі F-16 Україні, якщо підготовка піде за планом», — сказав міністр оборони Троельс Лунд Поульсен.

Міжнародна військово-повітряна коаліція наразі надає Україні підтримку у підготовці кадрів та інфраструктури.