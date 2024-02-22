Генштаб: За добу росія втратила винищувач і 1 160 окупантів

За минулу добу росія втратила винищувач-бомбардувальник Су-34. А ще — 1 160 окупантів, 41 артилерійську систему, 36 безпілотників, 35 бойових броньованих машин і 63 одиниці автомобільної техніки і цистерн з ПММ.

Про це свідчать дані Генерального штабу ЗСУ.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення.

На Авдіївському ЗСУ відбили 19 атак росіян в районах Степового, Ласточкиного, Сєверного, Первомайського й Невельського. На Лиманському напрямку росіяни 6 разів атакували підрозділи Сил оборони в районах Тернів і Виїмки на Донеччині. А на Бахмутському напрямку захисники відбили 2 атаки окупантів в районах Кліщіївки й Майорська Донецької області.

На Марʼїнському напрямку Сили оборони стримують ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області — за добу росіяни намагались прорвати оборону 14 разів. На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили атаку південніше Золотої Ниви на Донеччині.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 8 атак росіян західніше Вербового та в районі Роботиного. А на Купʼянському напрямку ворог тричі наступав у районах Синьківки та Табаївки Харківської області. На Херсонському напрямку росіяни 4 рази штурмували українські позиції на лівобережжі Дніпра.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони атакувала 10 районів зосередження особового складу та 2 зенітних ракетних комплекси росіян. Також Повітряні сили знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 — це вже сьомий знищений російський літак за останні дні.