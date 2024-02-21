Сили оборони знищили ще один ворожий винищувач Су-34

Українські оборонці знищили ще один винищувач-бомбардувальник Су-34. Це вже сьомий збитий винищувач окупантів за останні декілька днів.

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

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Уранці 17 лютого 2024 року Олещук повідомив про збиття трьох літаків — двох винищувачів-бомбардувальників Су-34 та одного винищувача Су-35. Наступного дня ЗСУ знищили винищувач-бомбардувальник Су-34. А вже 19 лютого Сили оборони знищили одразу два ворожі літаки — винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35.