Представник розвідки назвав кількість російських військ, які зараз воюють в Україні

Сухопутна частина російського угруповання, розташованого на території України, становить близько 470 тисяч військовослужбовців.
Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».
«Якщо говорити про те, що змінилося за цей час — то це чисельність угруповання, розгорнутого на нашій території. Наразі сухопутний компонент, сухопутна частина угруповання, яка розташована на території України, становить близько 470 тисяч військовослужбовців. І це тільки сухопутний компонент, я не беру авіацію, не рахуємо сюди військово-морський флот, який теж залучається до проведення операцій, до завдання ударів», – сказав він.
За його словами, з 470 тисяч 33 тисячі — це війська Росгвардії, вони сконцентровані на окупованих територіях. «Це ті люди, які забезпечують діяльність окупаційної влади, охорону стратегічних об’єктів і за необхідності можуть виконувати завдання оборони саме на тимчасово окупованих територіях», — додав Скібіцький.
Також додатково з’явилося угруповання прикриття російського кордону на території трьох областей: Бєлгородська, Курська, Брянська.
- В середині січня 2024 року розвідка нарахувала в Україні 462 тисячі окупантів, з яких 35 тисяч — військовослужбовців Росгвардії.
- Для порівняння, у лютому 2022 року, коли росія починала вторгнення в Україну, на українському кордоні було близько 190 тисяч військових. У грудні 2023 року, за оцінками ГУР, в Україні було 443 тисячі окупантів російського війська і ще 30 тисяч з Росгвардії. Тобто кількість окупаційного контингенту постійно зростає.