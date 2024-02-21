Представник розвідки назвав кількість російських військ, які зараз воюють в Україні

Сухопутна частина російського угруповання, розташованого на території України, становить близько 470 тисяч військовослужбовців.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«Якщо говорити про те, що змінилося за цей час — то це чисельність угруповання, розгорнутого на нашій території. Наразі сухопутний компонент, сухопутна частина угруповання, яка розташована на території України, становить близько 470 тисяч військовослужбовців. І це тільки сухопутний компонент, я не беру авіацію, не рахуємо сюди військово-морський флот, який теж залучається до проведення операцій, до завдання ударів», – сказав він.

За його словами, з 470 тисяч 33 тисячі — це війська Росгвардії, вони сконцентровані на окупованих територіях. «Це ті люди, які забезпечують діяльність окупаційної влади, охорону стратегічних об’єктів і за необхідності можуть виконувати завдання оборони саме на тимчасово окупованих територіях», — додав Скібіцький.

Також додатково з’явилося угруповання прикриття російського кордону на території трьох областей: Бєлгородська, Курська, Брянська.