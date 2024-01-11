ГУР: В Україні перебувають 462 тисячі окупантів

Окупаційні війська росії в Україні на сьогодні налічують 462 тисячі осіб. Крім того, в Україні перебувають 35 тисяч військовослужбовців Росгвардії, які забезпечують роботу окупаційного режиму.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

«Така кількість військ на наших територіях дозволяє росіянам проводити ротацію: відводити ті частини й підрозділи, які втратили боєздатність ― де чисельність особового складу менше 50%, у тилові райони. А після відновлення і поповнення вони знову виходять на лінію фронту», ― зазначив Скібіцький.

Також він розповів, що у 2024 році росія планує збільшити виробництво боєприпасів, але має низку проблем, повʼязаних із браком складових, кваліфікованого персоналу та виробничих потужностей. За оцінками ГУР, у рф буде дефіцит на рівні 500 тисяч боєприпасів, як у минулому році.

Оборонна промисловість рф здатна виробляти 2 мільйони боєприпасів на рік (снаряди 122 та 152 мм), але у минулому році росія через брак пів мільйона снарядів вивозила снаряди з Білорусі, а далі закупляла їх у Ірану та Північної Кореї.