Комітет Ради підтримав урядовий законопроєкт про реформу БЕБ. Проти нього виступили бізнес й аналітичні центри

Парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики все ж підтримав урядовий законопроєкт № 10439 про реформу Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Про це повідомив заступник голови комітету Ярослав Железняк.

За його словами, 22 члени комітету висловились за, натомість альтернативний проєкт № 10439-2 від бізнесу рекомендували відхилити.

Також профільний комітет підтримав урядовий законопроєкт № 10440 про зміни до КПК для вдосконалення роботи БЕБ. «Усі альтернативні законопроєкти, які підтримують бізнес, рекомендували відхилити. Не минуло й місяця після рішення РНБО про захист бізнесу», — наголосив Железняк.