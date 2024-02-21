ГУР: Росіяни збільшили кількість пускових установок «Іскандер» на кордоні з Україною

Росіяни незначно збільшили кількість пускових установок «Іскандер» вздовж кордону з Україною. Якщо раніше їх було 46, то наразі 48.

Про це в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

«Додали ще дві пускові установки. Суттєво змінитися не може. Виробництво в них маленьке. 46 було, зараз 48. Додали дві пускові установки, вони зробили додаткову тактичну групу, яка застосовується для пусків саме балістичних ракет із території росії», — сказав Скібіцький.