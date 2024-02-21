Зеленський пообіцяв «швидкі кроки» від уряду у відповідь на блокування польсько-українського кордону

Президент України Володимир Зеленський після селекторної зустрічі з урядовцями заявив про швидкі наступні кроки щодо блокади зі сторони Польші.
«З урядовцями — віцепремʼєркою Ольгою Стефанішиною, міністрами Дмитром Кулебою, Олександром Кубраковим, Миколою Сольським детально розібрали ситуацію та визначили наші наступні кроки. Вони будуть дуже швидко», — сказав він.
Зеленський також додав, що лібералізація торгівлі з ЄС має тривати.
Генеральний консул Польщі у Львові Еліза Дзвонкевич попросила вибачення в українців за дії поляків. У Facebook вона заявила, що «справжній поляк ніколи б не вдарив ножем у спину сусідам, що борються за свободу». Дзвонкевич уточнила, що справа не у вимогах поляків, а у формі протесту.
Водночас заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак допустив запровадження нових обмежень — у разі «відсутності співпраці з боку України.
- Від листопада 2023 року поляки періодично блокують пункти пропуску на кордоні з Україною. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю перешкоджають руху вантажівок, вимагаючи від своєї влади та Євросоюзу поліпшення умов праці та преференцій. Вони просять про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України, яка не відповідає нормам ЄС, повернення дозвільної системи для українських перевізників, дотацій на добрива, компенсацій акцизу на пальне, виплат субсидій та мають інші вимоги, які до України не мають стосунку.
- 20 лютого польські фермери почали загальний страйк по всій країні. До них доєдналась Асоціація мисливців. Протестувальники заблокували шість пунктів пропуску на кордоні з Україною. Але увечері того ж дня послабили блокування руху біля трьох пунктів пропуску.
- У відповідь українські перевізники заблокували три пункти. Акція триватиме до 15 березня або до розблокування кордонів польськими мітингувальниками. Перевізники кажуть, що впускатимуть польські вантажівки з тією затримкою, з якою поляки пропускають українські.