Нацбанк підняв курс долара до історичного максимуму

Офіційний курс валют від Національного банку України оновили станом на 21 лютого. Курс долара до гривні становить зараз 38,4756 грн/долар — це новий рекорд.

Напередодні, 20 лютого, теж був рекорд (уже побитий) — 38,3847 грн/долар.

НБУ

Тим часом відносно євро українська гривня здешевшала на 30 копійок 21 лютого, як порівняти з 20 лютого. Зараз за офіційним курсом НБУ — 41,5421 грн/євро.

Що відбувається з офіційним курсом валют?

З 1 грудня Нацбанк зняв всі обмеження для банків і небанківських фінустанов на продаж валюти населенню, щоб мінімізувати різницю між готівковим і безготівковим курсами. Перед цим НБУ ввів керовану гнучкість обмінного курсу, яка компенсує структурну різницю між попитом і пропозицією валюти.