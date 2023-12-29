Нацбанк знову підняв курс долара — він вищий за 38 гривень

Національний банк знову підвищив офіційний курс долара за підсумками торгів на міжбанку. Долар подорожчав до нового історичного максимуму.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Офіційний курс на 1 січня 2024 року встановлено на рівні 38,002 гривень за один долар (+0,0196 грн).

Курс євро — 41,996 гривень за один євро (-0,2119 грн). Це нижче за історичний максимум, однак курс визначається котируваннями пари євро/долар на міжнародному ринку і не залежить від Нацбанку.

На міжбанку курс виріс на дві копійки — до 38,04 грн за один долар. На готівковому ринку курс піднявся до 39,2 грн за один долар.