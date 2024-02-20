Україна повернула з окупованих територій ще одинадцятьох дітей

З тимчасово окупованих територій та рф в Україну за посередництва Катару повернули одинадцятьох дітей.

Про це повідомили омбудсман Дмитро Лубінець і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

«Це 6 дівчаток, серед яких дві рідні дворічні сестрички-двійнята, і 5 хлопчиків. Найменшій повернутій дитині — 2 роки, найстаршій — 16 років», — написав Лубінець.

За його словами, двох діток зустрічали з каретою швидкої, оскільки одна дитина зовсім не може пересуватися.

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Він додав, що поверненню дітей сприяв Катар, ЮНІСЕФ і Державна прикордонна служба. Напрацюванням шляху повернення та всім процесом займався Офіс омбудсмана спільно з іншими органами державної влади.

Діти пережили окупацію, смерть рідних, поранення. Деяким рф примусово надала паспорт і знайшла для них «опікунів».