ЄС надає €75 мільйонів гуманітарної допомоги для українців

Єврокомісія виділяє перші €75 мільйонів гуманітарної допомоги для підтримки людей в Україні, які постраждали від війни.

Про це пише пресслужба ЄК.

За її оцінками, 14,6 мільйона людей в Україні потребують гуманітарної допомоги.

Виділені гроші спрямують на надання екстреної допомоги, серед якої забезпечення доступу до основних потреб, таких як притулок, захист, чиста вода, освіта та охорона здоровʼя. У центрі гуманітарної стратегії ЄС в Україні — захист постраждалих від війни, особливо тих, хто живе у прифронтових регіонах.

Усього Європейська комісія виділила €926 мільйонів на програми гуманітарної допомоги цивільним, що постраждали від війни в Україні після повномасштабного вторгнення рф в лютому 2022 року.

З цих грошей €860 мільйонів пішли на гуманітарні програми в межах України, а ще €66 мільйонів — на підтримку біженців, які виїхали до Молдови.