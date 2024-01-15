ООН запросила $4,2 млрд для підтримки України і біженців

Організація Обʼєднаних Націй і партнери звернулися до донорів із проханням виділити $4,2 млрд на підтримку потерпілих від війни громад в Україні, а також українських біженців і спільнот, що їх приймають, протягом 2024 року.

Про це йдеться в заяві ООН.

За даними організації, майже через два роки вторгнення 14,6 млн людей потребують гуманітарної допомоги в Україні — це 40% населення. Близько 6,3 млн людей виїхали з країни і залишаються біженцями, здебільшого в Європі.

В Організації зазначили, що напади росії, а також сувора зима загострюють потребу України в гуманітарній допомозі.

План гуманітарних потреб і реагування ООН потребує $3,1 млрд на 2024 рік і розрахований на 8,5 млн людей в Україні. ООН нагадала донорам про російські атаки по житлових будинках, школах і лікарнях, а також системах водопостачання, газу й енергопостачання.

Агентство ООН у справах біженців має свій Регіональний план, який потребує $1,1 млрд і орієнтований на допомогу 2,3 млн біженців і спільнот, що їх приймають.

Зазначається, що українські біженці в сусідніх країнах потребують посиленої та постійної підтримки, адже вони мають труднощі з доступом до медичного обслуговування та працевлаштуванням. «Лише від 40 до 60 відсотків працевлаштовані — часто на нижчі за їхню кваліфікацію посади, і багато хто залишається вразливим, не маючи засобів до існування», — сказано в повідомленні ООН.

Загалом два плани ООН спрямовані на підтримку близько 10,8 млн людей в Україні та за її межами.