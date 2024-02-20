«Укрзалізниця»: Поїзд із зерном, яке висипали польські протестувальники, прямував до Німеччини

В «Укрзалізниці» заявили, що поїзд із зерном, яке висипали польські протестувальники, прямував до Німеччини транзитом через Польщу.

«Укрзалізниця» наголошує на неприпустимості втручання польських протестувальників у роботу залізниці. На вантажній станції Медика польські протестувальники відкрили люки двох українських вантажних вагонів, у яких знаходилося зерно. Український вантаж прямує до Німеччини транзитом через Польщу», — йдеться у повідомленні українського перевізника.

Зі свого боку «Укрзалізниця» дотримується введеної у квітні 2023 року заборони на імпорт зернових вантажів до Польщі та лише перевозить транзитом ці вантажі територією країни. У компанії стверджують, що всі вагони на кордоні перевіряють контролюючі органи Польщі, їх опломбовують — тобто це унеможливлює потрапляння українського зерна на ринок Польщі.

Зараз на вантажній станції Медика чекають перевантаження близько 40 українських вантажних вагонів із сільськогосподарською продукцією. «Укрзалізниця» вже повідомила про втручання протестувальників польські залізниці й посольство України в Польщі.

«Укрзалізниця» обурена такими діями польських протестувальників та закликає припинити незаконні дії. Такі вчинки не сприяють розвʼязанню можливих проблем, а грають на руку країні-агресору. Компанія направила відповідне звернення до польських правоохоронних органів», — наголошує компанія перевізника.

У компанії нагадали, що раніше польські протестувальники вже блокували пасажирський поїзд № 119 Київ — Хелм та намагалися заблокувати два вантажні поїзди. Зараз пасажирські поїзди до Польщі та зворотно курсують за графіком.

Що відомо про нові протести на кордоні

З лютого 2024 року польські фермери продовжили блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Вони незгодні з наміром Європейської комісії продовжити до середини 2025 року безмитний режим для експорту з України, скаржаться на потік дешевої української продукції.

11 лютого польські фермери зупинили 3 українські фури на дорозі до прикордонного переходу в Дорогуську та висипали зерно на дорогу.

20 лютого в Польщі почався анонсований раніше фермерами страйк — по всій країні блокують автотраси, перекривають дороги і пункти пропуску на кордоні з Україною. Їхні головні вимоги — обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України, повернення системи дозволів для українських перевізників і субсидії.