Україна звернулася до ООН і Червоного Хреста, щоб зʼясувати обставини розстрілу бійців 110 бригади

Український омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста для зʼясування всіх обставини можливого вбивства шістьох бійців 110 бригади з опорного пункту «Зеніт» під час їхнього виходу з Авдіївки.

«Я, як омбудсман України, терміново надіслав листи до МКЧХ і ООН для фіксації цього воєнного злочину та зʼясування всіх обставин. Зауважу, що це не вперше, коли росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, страчуючи військовополонених», — сказав Лубінець.