Україна звернулася до ООН і Червоного Хреста, щоб зʼясувати обставини розстрілу бійців 110 бригади

Український омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста для зʼясування всіх обставини можливого вбивства шістьох бійців 110 бригади з опорного пункту «Зеніт» під час їхнього виходу з Авдіївки.
«Я, як омбудсман України, терміново надіслав листи до МКЧХ і ООН для фіксації цього воєнного злочину та зʼясування всіх обставин. Зауважу, що це не вперше, коли росія грубо порушує норми міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій, страчуючи військовополонених», — сказав Лубінець.
- 17 лютого головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський наказав вивести війська з Авдіївки на Донеччині. Це рішення він пояснив необхідністю зберегти життя.
- 18 лютого російські пабліки поширювали відео з тілами мертвих українських військових з позицій «Зеніт». Тіла опізнали рідні військових та повідомили про це журналістам «Слідства. Інфо». На них — українські захисники Георгій Павлов, Андрій Дубницький, Іван Житник. З ними також були Олександр Зінчук та Микола Савосік. Інформація щодо шостого бійця ще не підтверджена.
- 19 лютого командування 110 бригади ЗСУ повідомило, що росіяни обіцяли евакуювати поранених українців з позиції «Зеніт», а потім обміняти. Це узгодили за посередництва координаційного центру і організацій, які ведуть перемовини. У бригаді заявили, що ворог погодився на евакуацію, але натомість українців розстріляли.
- Прокуратура розслідує порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК).