Розстріл українських бійців в Авдіївці: 110 бригада пояснила, чому не евакуювала поранених

Прокуратура Донеччини розслідує можливу страту шістьох українських військових в Авдіївці на позиції «Зеніт», які через поранення не змогли вийти з оточеної позиції. Російські пропагандисти 17 лютого поширили відео з тілами українців, які скинули у воду. Кількох з них впізнали рідні.

У відповідь на це 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка написала, що декількох важкопоранених і загиблих військових не вдалося евакуювати, тому що окупанти вели швидкий і масштабний наступ, супроводжуючи його бомбардуванням з авіації, артилерійськими обстрілами й атаками fpv-дронів.

У бригаді вирішили зв’язатися з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з російською стороною щодо обміну полоненими, щоб домовитися про допомогу важкопораненим беззбройним українським бійцям, яка передбачена за міжнародними законами ведення війни.

Російські окупанти, як пишуть у бригаді, погодилися провести евакуацію поранених і надати їм допомогу, а потім обміняти. Тому українські військові отримали наказ зберегти свої життя.

Про те, що сталося далі, бригада дізналася з російських пабліків. На оприлюдненому росіянами відео із захопленої позиції «Зеніт» рідні впізнали Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника, які були вже загиблими. За даними бригади, ворог також розстріляв Олександра Зінчука та Миколу Савосіка. Про шостого бійця інформацію ще перевіряють.