«Ерозія солідарності»: Зеленський зреагував на блокаду поляків кордону з Україною

Президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні зреагував на блокаду польськими фермерами й перевізниками кордону з Україною. За його словами, ситуацію з Польщею не можна сприймати як щось нормальне чи буденне.
Він зазначив, що через польський кордон проходить 5% українського агроекспорту, тому вважає, що ситуація насправді не в зерні, а в політиці.
« І під Купʼянськом, неподалік від кордону з росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею мають просто знущальний вигляд», — сказав Зеленський.
І додав, що потрібні спільні раціональні рішення і з поляками, і з усіма в Європі.
Також у зверненні Володимир Зеленський наголосив, що наразі надзвичайно важка ситуація на кількох частинах фронту, де росіяни зосередили максимум резервів.
«Вони користуються затримками в допомозі Україні. І це дуже відчутні речі. Дефіцит артилерії. Потреба у фронтовій ППО та в більшій далекобійності нашої зброї. Ми працюємо максимально з партнерами, щоб відновити й подовжити підтримку», — наголосив президент.
Зеленський подякував усім, хто налагодив нове виробництво зброї, снарядів, дронів та РЕБ.
- Польські фермери й перевізники блокують пункти пропуску на кордоні з Україною з кінця минулого року. Вони вимагають субсидій, зупинити експорт дешевої української продукції, а також повернути систему дозволів для українських перевізників. Уряд Польщі також хотів просунути останній пункт, тобто скасувати транспортний безвіз.
- У Польщі 9 лютого фермери почали великий страйк до березня. На 20 лютого вони анонсували блокаду всіх пунктів пропуску з Україною. У відповідь на дії поляків українські перевізники почали акцію протесту біля міжнародного пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ».
- 19 лютого Україна провела термінові переговори з Польщею через блокування пасажирського транспорту на кордоні.