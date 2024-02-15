Українські перевізники почали акцію на пункті «Ягодин». Це відповідь на польську блокаду

Українські перевізники почали акцію протесту біля міжнародного пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Вони заявили, що це відповідь на блокаду КПП з боку польських перевізників і фермерів.

Про це повідомляють «Радіо Свобода» і «Новини Волині».

Перевізники, які розставили біля КПП більше 10 вантажівок, заявили, що не мають наміру перекривати рух на пункті пропуску, адже їхній основний лозунг: «Вільний рух — перемога обох сторін». Однак вони обіцяють створити труднощі для польських водіїв, які будуть вʼїжджати в Україну.

Представник перевізників Віталій Коценко повідомив, що українські водії будуть повністю віддзеркалювати дії поляків — затримувати фури для перевірки документів і товарів.

Акція перевізників триватиме місяць.