Українські перевізники почали акцію на пункті «Ягодин». Це відповідь на польську блокаду

Українські перевізники почали акцію протесту біля міжнародного пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ». Вони заявили, що це відповідь на блокаду КПП з боку польських перевізників і фермерів.
Про це повідомляють «Радіо Свобода» і «Новини Волині».
Перевізники, які розставили біля КПП більше 10 вантажівок, заявили, що не мають наміру перекривати рух на пункті пропуску, адже їхній основний лозунг: «Вільний рух — перемога обох сторін». Однак вони обіцяють створити труднощі для польських водіїв, які будуть вʼїжджати в Україну.
Представник перевізників Віталій Коценко повідомив, що українські водії будуть повністю віддзеркалювати дії поляків — затримувати фури для перевірки документів і товарів.
Акція перевізників триватиме місяць.
- Польські фермери й перевізники блокують пункти пропуску на кордоні з Україною з кінця минулого року. Вони вимагають субсидій, зупинити експорт дешевої української продукції, а також повернути систему дозволів для українських перевізників. Уряд Польщі також хотів просунути останній пункт, тобто відмінити транспортний безвіз.
- У Польщі 9 лютого фермери почали великий страйк до березня. На 20 лютого вони анонсували блокаду всіх пунктів пропуску з Україною.