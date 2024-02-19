Україна провела термінові переговори з Польщею через блокування пасажирського транспорту на кордоні

Міністр розвитку громад, територій та інфаструктури Олександр Кубраков провів термінові перемовини з головою Бюро нацбезпеки Польщі Яцеком Сєвєрой. Вони обговорили неприпустимість блокади українсько-польського кордону, зокрема пасажирського транспорту.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

У соціальних мережах шириться відео, в якому натовп польських протестувальників блокував проїзд автобусів з пасажирами. Кубраков назвав блокування кордону «прямою загрозою безпеці України».

«Жінки та діти, що шукали прихистку від війни і в силу різних причин повертаються додому не можуть ставати заручниками бізнес-інтересів. Подібні акції та приклади негуманного ставлення до українців на кордоні ЄС можуть бути використані російськими спецслужбами для розбурювання штучного конфлікту між нашими країнами», — каже Кубраков.

У Міністерстві наголошують, що блокування транспорту на польському кордоні матиме важкі соціально-політичні наслідки і для Польщі, і для України. Тож Україна очікує на конкретні дії польських колег щодо недопущення таких ситуацій та щодо вирішення проблеми загалом.

Заступник міністра Сергій Деркач наголошує, що попри призупинення блокади з боку польських перевізників, ситуація на кордоні стає ще критичнішою. Зараз з польського боку заблоковано шість пунктів пропуску.

«Найкритичніша ситуація на пункті пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де взагалі припинився рух вантажного транспорту. Там не пропускають гуманітарні, швидкопсувні вантажі та паливо. Це прямий вплив на нашу обороноздатність. Також через цей пункт пропуску з України не можуть виїхати порожні вантажівки, що їдуть по критично необхідні товари», — наголошує Деркач.

Українські вантажівки чекають у 15-кілометровій черзі на пункті пропуску «Нижанковичі — Мальховіце», де тимчасово призупинено реєстрацію до «єЧерги». Таким чином, водії буквально живуть на дорозі без нормальних умов.