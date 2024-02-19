В Україні розробили дистанційний транспортер для евакуації поранених з поля бою

Учасники платформи Brave1 розробили транспортер на дистанційному керуванні для евакуації поранених з поля бою. Його назвали FoxTac.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Розробка FoxTac має систему повного приводу, яка дозволяє їздити на колісному і гусеничному ході. Транспортер захищений від бруду й легко рухається важким бездоріжжям. Дистанція керування становить до 700 метрів, а запас ходу — до 10 км. Це означає, що оператор залишатиметься в безпеці й зможе врятувати пораненого.

FoxTac успішно пройшов попередні випробування, ще триває процедура кодифікації, після якої розробку зможуть постачати у військо.

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