Україна досі отримує від США зброю та боєприпаси завдяки попереднім угодам

США продовжують надсилати в Україну деяку військову допомогу, попри відсутність додаткового фінансування від Конгресу. Це відбувається завдяки угодам, які уклали раніше. Пентагон повідомив українській службі «Голос Америки», що ідеться про артснаряди, ракети для систем залпового вогню HIMARS, засоби протиповітряної оборони та низку іншого військового обладнання.

Утім, для надання нової допомоги Україні Пентагону потрібно додаткове фінансування від Конгресу.

Останній пакет озброєнь для України анонсували 27 грудня минулого року. Проте Міністерство оборони США може виконати деякі свої попередні зобовʼязання перед Києвом завдяки вже існуючим контрактам за програмою USAI (Ініціатива сприяння безпеці України), фінансування на які виділили ще раніше.

На відміну від програми президентських повноважень (PDA), що дозволяє Сполученим Штатам швидко постачати зброю в Україну безпосередньо з власних складів, USAI передбачає замовлення обладнання у виробників. Цю програму використовували для підтримки ЗСУ в довгостроковій перспективі. Однак наразі все фінансування для неї вичерпали, коштів на нові закупівлі в Пентагону не залишилося, допоки їх не затвердить Конгрес.

Речник Міністерства оборони США Джефф Юргенсен каже, що кожен контракт USAI має певний період виконання, терміни виробництва і доставки.

Цього тижня Сенат США схвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню на $95 мільярдів, але законопроєкт ще може зіткнутися з труднощами в Палаті представників США, де більшість мають республіканці.