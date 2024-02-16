У МЗС України зреагували на протести поляків. Закликали уряд Польщі діяти

Міністерство закордонних справ України зреагувало на антиукраїнські акції в Польщі.
Речник українського зовнішньополітичного відомства Олег Ніколенко назвав їх неприйнятними й закликав польську владу запобігати протиправним діям щодо українських вантажів і належно реагувати на риторику, яка завдає шкоди двостороннім відносинам.
Серед останніх прикладів таких антиукраїнських акцій речник виділив «особливо радикальні» прояви — псування українського зерна на кордоні та вчорашня демонстрація фермерів у Вроцлаві з антиукраїнськими гаслами.
«Ці акції, на додачу до блокування польсько-українського кордону, не лише завдають численних збитків українській економіці, яка і так потерпає від російської агресії, але й порушують принципи українсько-польської солідарності. Українці платять своїми життями, щоб польські та інші європейські міста жили в мирі. Це не має забуватися або сприйматися як належне», — наголосив Ніколенко.
Будь-які спроби послабити економіку України радикальними або антиринковими заходами лише підриватимуть здатність стримувати російську агресію, а також створюватимуть додаткові загрози безпеці Польщі та її добробуту, зазначає речник.
- З лютого польські фермери знову почали блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною і планують страйкувати до 10 березня. Вони незгодні, зокрема, з наміром Європейської комісії продовжити до середини 2025 року безмитний режим для експорту з України. Крім того, страйкарі скаржаться на потік дешевої української продукції, вимагають повернення системи дозволів для українських перевізників і субсидій.
- 11 лютого польські фермери зупинили три українські фури і висипали зерно на дорогу. Інцидент стався на дорозі до прикордонного переходу в Дорогуську, де протестують фермери. Польська прокуратура через це порушила справу — провадження відкрили за знищення майна і порушення митної безпеки. Винуватцям загрожує до пʼяти років увʼязнення. Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський від імені польських фермерів попросив вибачення за «вчинок відчаю» і водночас висловив розуміння щодо поляків, які у «надзвичайно важкій ситуації».
- 15 лютого в польському Вроцлаві фермери влаштували черговий протест. Деякі учасники запалили фаєри, було чути звуки петард. Будівлю представництва Єврокомісії закидали яйцями.
- Того ж дня у відповідь на дії поляків українські перевізники почали акцію протесту біля міжнародного пункту пропуску «Ягодин — Дорогуськ».