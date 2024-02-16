ЗСУ відходять з позиції «Зеніт» на околиці Авдіївки. Росіяни просуваються

Збройні сили України відходять з позиції «Зеніт» на південно-східній околиці міста Авдіївка (Донецька область), яке російські війська намагаються оточити із запеклими боями.
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що рішення ухвалили, щоб зберегти воїнів і покращити «оперативну обстановку».
«Тактично зайняття цих позицій не надає ворогу стратегічної переваги та не змінює ситуацію в межах Авдіївської оборонної операції. Наразі триває перегрупування військ, поповнення припасів та облаштування підрозділів на нових позиціях. Відбувається планове посилення підрозділів», — заявив командувач.
Щоб розширити логістичні коридори, в районі Авдіївки війська проводять рейдово-ударні дії. Логістика працює. ЗСУ отримують боєприпаси. Є стійке управління військами, повідомляє Тарнавський.
Станом на 13:00 в місті заблокованих українських підрозділів немає. Українські підрозділи з незначними втратами вийшли з позицій на південній околиці міста. На інших загрозливих напрямках за потреби бійці теж відійдуть на підготовлені позиції.
- Російські війська активно намагаються захопити Авдіївку з початку повномасштабного вторгнення. 13 лютого 2024 року 110 окрема механізована бригада повідомила, що з Авдіївки вперше майже за два роки вивели на ротацію її підрозділи. На посилення військ в Авдіївку відправили 3 окрему штурмову бригаду.
- Ситуація в місті вкрай складна. Російські війська ведуть щільне бомбардування і рівняють із землею оборонні позиції з артилерії. Під постійним обстрілом коксохімічний завод, який утримує 3 ОШБр.