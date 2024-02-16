В Авдіївці вкрай складна ситуація. Війська посилюють підрозділами, але росіяни просуваються

Ситуація в місті Авдіївка (Донецька область) вкрай складна. У місті тривають маневри ЗСУ, війська підсилюють новими підрозділами і боєприпасами — оборона триває.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що командири на місцях знають своє завдання і виконують його згідно з планом головнокомандувача. Головна задача — стабілізувати оборону.

«Управління військами — стійке й ефективне. Ми цінуємо кожен клаптик української землі, але найвища цінність і пріоритет для нас — збереження життя українського солдата», — зазначив він.

3 окрема штурмова бригада тим часом опублікувала відео щільного бомбардування коксохімічного заводу, який наразі є «домом» бригади. Росіяни активно використовують авіацію, КАБи й заборонений фосфор. Вони бʼють по цистернах із мазутом — при його горінні випаровується отруйна речовина, що має дуже тяжкі наслідки для здоровʼя і життя. Уся територія заводу отруєна.

На одній з ділянок в Авдіївці бійці 3 ОШБр у повному оточенні — вони намагаються прорвати кільце, розповів «Радіо Свобода» заступник командира бригади Родіон Кудряшов.

Оборонні позиції росіяни рівняють із землею. Бійцям доводиться відходити на більш вигідні рубежі. Кудряшов підтвердив, що окупанти захопили укріпрайон «Зеніт».

«Є певні етапи цих дій. Перше — нам доводиться відходити з позицій, тому що їх просто рівняють із землею, тобто позиція зруйнована, і наші військовослужбовці відходять на більш вигідні позиції, для того щоб утримувати лінію оборону. Також у деяких випадках ми не бачимо доцільності в утриманні тих чи інших позицій всередині міста і теж переходимо на більш вигідні позиції, для того щоб якісніше чинити опір», — сказав він.

Росіяни продовжують наступ і намагаються оточити місто.