Буданов знає, хто стоїть за отруєнням його дружини. Він обіцяє в росії «дії у відповідь»

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов каже, що знає, хто стоїть за отруєнням його дружини Маріанни.

В інтервʼю французькому виданню Liberation на пряме запитання він відповів: «Звичайно, знаю».

«Моїй дружині вже краще. Оскільки я не ковтав отрути, мені важко сказати, чи був це замах на мене. Але я вже пережив багато замахів і, напевно, переживу ще багато. Я думаю, що найближчим часом ви побачите дії у відповідь на російській території, і всі це зрозуміють», — додав Буданов.