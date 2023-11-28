Дружину глави української розвідки отруїли — Маріанна Буданова у лікарні

Дружину керівника Головного управління розвідки Маріанну Буданову отруїли важкими металами. Жінка перебуває у лікарні.

Про це «Бабелю» повідомили джерела у розвідці.

Після тривалого погіршення стану здоровʼя її госпіталізували.

«Зараз завершується курс лікування, далі — контроль лікарів», — зазначив співрозмовник у ГУР і додав, що жінці діагностували ураження важкими металами.

«Ці речовини жодним чином не використовуються в побуті і воєнній справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини», — зазначили у розвідці.

Джерела підтвердили, що на Кирила Буданова також вчиняли замахи до та після повномасштабного вторгнення.

Нині ведеться розслідування з приводу імовірної спроби вбивства дружини начальника ГУР МО України.