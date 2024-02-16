Генштаб: За добу Сили оборони України знищили 1 210 окупантів і 23 танки

Протягом минулої доби між Силами оборони України й російським військом сталося 95 бойових зіткнень. За цей час росія втратила 1 210 окупантів, 23 танки, 39 бойових броньованих машин та інше.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Українські війська відбили атаки росіян на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Марʼїнському, Новопавлівському та Херсонському напрямках.

На Авдіївському напрямку українські захисники стримують окупантів, які намагаються оточити Авдіївку. За добу Сили оборони відбили 28 атак в районах Авдіївки, Ласточкиного та ще пʼять неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. На цьому напрямку посилюють підрозділи, відбувається маневр військ на загрозливих напрямках.

Протягом доби окупанти завдали 34 ракетні та 85 авіаційних ударів, здійснили 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ