Наступ росіян в Авдіївці ― перше серйозне випробування для головнокомандувача Сирського. Огляд матеріалів іноземних медіа 15 лютого

Видання The Washington Post опублікувало репортаж із Авдіївки та околиць ― описуючи, як місто поступово окуповують росіяни. Журналістка описує, що по деяких дорогах, потрібних для забезпечення українських військ у місті й на його околицях, тепер їздять лише в темряві ― щоб не потрапити під російський вогонь. Деякі шляхи вже під щільним контролем ворога. Росіяни активно тиснуть, використовуючи перевагу в кількості людей, снарядів та техніки, пише видання.

Ситуація в Авдіївці ― прямий наслідок зволікання Заходу з допомогою Києву, пише видання. В районі Авдіївського коксохімічного заводу, який українські бійці порівнюють із «Азовсталлю» через велику територію й розвинену систему сховищ, звуки «приходів» значно частіші, ніж «виходів». Росіяни намагаються зрівняти завод із землею ― однак навряд чи вони намагатимуться його захопити, припускають співрозмовники видання з числа українських військових. Найімовірніше, окупанти візьмуть його в кільце, і тоді українським захисникам заводу просто доведеться відходити з боєм чи здатись у полон.

Про те, що росіяни зрештою зможуть захопити Авдіївку, українські військові говорять відкрито: занадто багато сил окупант кинув на цей напрямок, щоб здобути бодай якусь перемогу, яку можна «продати» своїм громадянам. Якщо російській армії вдасться захопити місто, це буде найбільша її перемога після захоплення руїн Бахмуту минулої весни.

Авдіївка зараз ― це також вже руїни, тактикою росіян було знищувати всі високі споруди в місті КАБами чи артилерією. Колись 30-тисячне місто зараз стало пусткою. Авдіївка має трохи більше стратегічне значення для росіян, ніж Бахмут, бо дозволить відсунути лінію фронту трохи далі від Донецька, але для української армії втрата міста змінить мало. Просто наразі боротьба в ньому дозволяє активно знищувати російські резерви, запевняють українські військові. Питання лише в тому, наскільки резонно триматись за Авдіївку до останнього.

Найбільш кривавою частиною битви за Бахмут для обох сторін стали бої в міській забудові, пише видання. До останнього часу бої за Авдіївку до міста ще не доходили, однак тепер окупанти вже зайняли кілька вулиць. Наскільки виправдано захищати місто за таких умов ― питання для нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, пише The Washington Post. Критики зазначають, що рішення Сирського утримувати Бахмут до останнього призвело до чималої кількості жертв, яких можна було б уникнути. Те, чи прийме він таке ж рішення щодо Авдіївки, покаже, яких пріоритетів у веденні війни він дотримується тепер, через майже рік і на новій посаді, пише видання.

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