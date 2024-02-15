Світовий банк цього року планує виділити $500 мільйонів на підтримку українського бізнесу

Світовий банк разом із Міністерством економіки України хочуть залучити $500 мільйонів для підтримки українського бізнесу у 2024 році.

Про це пише пресслужба Мінекономіки.

«Це дуже актуально для нас, адже зараз уряд працює над обʼєднанням всіх відповідних програм під єдиним брендом Made іn Ukraine для збільшення їхньої ефективності», — заявила перший віце-премʼєр-міністр України — міністр економіки України Юлія Свириденко.

Під час зустрічі із місією Світового банку на чолі з регіональним директором у справах України та Молдови Арупом Банерджі сторони обговорили шляхи збільшення експорту України, залучення фінансування Світового банку до програми пільгового кредитування «єОселя». А також поговорили про розширення можливостей Експортно-кредитного агентства щодо страхування воєнних ризиків для підприємств малого та середнього бізнесу.

Окремо сторони зупинились на модернізації програми пільгового кредитування «5—7—9%» та можливостях стимулювання українських банків до більш активного кредитування бізнесу.