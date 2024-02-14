За минулий рік банки сплатили рекордний податок на надприбутки — 73,5 мільярда гривень

За 2023 рік банки України заплатили рекордні 73,5 мільярда гривень податку на надприбуток. Цей показник удвічі більший, ніж був у всі попередні 15 років.

Про це повідомив голова Комітету ВРУ з податків і фінансів Данило Гетманцев.

За фінансовими показниками українська банківська система торік встановила одразу два історичні рекорди:

нарахований податок на прибуток, який у 10 і 11,5 раза перевищує показники рік і два роки тому відповідно;

найбільший за всі роки чистий прибуток після сплати податку — 86,5 мільярда гривень, що вчетверо і на 12% більше, ніж у 2022 і 2021 роках відповідно.

Восени 2023 року Україна ввела оподаткування надприбутків банків за підвищеними ставками: 50% у 2023 році та 25% з 2024 року

Одна з головних причин зростання прибутку банків — це збільшення чистих процентних доходів, зокрема від безризикових операцій з державними цінними паперами (депозитні сертифікати, ОВДП).

Чому закон про додаткове оподаткування банків важливий

Ухвалення цього закону — одна з вимог Міжнародного валютного фонду, від якого уряд України очікує у 2024 році траншів на $5,4 мільярда. Раніше Фонд доповнив Програму розширеного фінансування (EFF) для України чотирма маяками: про Бюджетний кодекс, програму кредитування «5—7—9%», Державну податкову та Митну служби, Оператора ГТС.

Закон про оподаткування надприбутків банків дозволить забезпечити додаткові надходження до бюджету для фінансування воєнних витрат.

За даними Нацбанку, платоспроможні банки України за період із січня по вересень 2023 року отримали рекордний чистий прибуток — 110 мільярдів гривень. Минулого року за аналогічний період банки заробили лише 7,37 мільярда гривень.

Додаткове оподаткування неодноразово використовували у світі, коли одна галузь отримувала надприбутки не за рахунок додаткових інвестицій або розширення виробництва, а за рахунок певних тимчасових економічних умов — так званої економічної ренти. Додаткові податки мають збалансувати таку ситуацію. Раніше голова monobank Олег Гороховський стверджував, що від податку на надприбутки постраждають клієнти банків. Щоб зберегти нинішній рівень прибутків, банки збільшуватимуть відсоткові ставки за кредитами та зменшуватимуть ставки за депозитами.