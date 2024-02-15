Ізраїлю дозволили взяти участь у «Євробаченні-2024» попри заклики виключити його, як росію після нападу на Україну

Європейська спілка радіомовлення і телебачення (EBU) дозволила Ізраїлю взяти участь у «Євробаченні-2024» попри заклики виключити його з пісенного конкурсу через війну в Газі, як вилучили росію після вторгнення в Україну.

Про це гендиректор спілки Ноель Карран заявив агенції AFP, передає Deutsche Welle.

«Євробачення» — це неполітична музична подія і змагання між громадськими мовниками, які є членами EBU. Це не змагання між урядами», — сказав Карран.

За його словами, керівні органи EBU переглянули список учасників конкурсу 2024 року і погодилися, що ізраїльський суспільний мовник KAN відповідає всім правилам цьогорічного конкурсу і може брати участь так само, як і протягом останніх 50 років.

Ізраїль візьме участь у другому півфіналі 9 травня, з якого 10 із 16 претендентів зможуть вийти у гранд-фінал 11 травня. Країну представлятиме 20-річна Еден Голан, яка народилася в ізраїльському місті Кфар-Сава, але з пʼяти років жила в Москві.

До Ізраїлю дівчина повернулася одразу після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Публічно жодної позиції щодо війни росії проти України вона не висловлювала.

У 2016 році батьки відправили 13-річну Голан виступати на дитячій «Новій хвилі» в окупованому Криму. У 2018 році вона брала участь у російському шоу «Голос. Діти» в команді співачки Пелагеї, яка за антиукраїнську діяльність потрапила під санкції Ради національної безпеки та оборони України. Кілька років була в складі музичного гурту Cosmos Girls, яку продюсував співак Григорій Лепс — теж підсанкційний в Україні.