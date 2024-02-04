У Нацвідборі на «Євробачення-2024» перемогли alyona alyona та Jerry Heil. Вони представлятимуть Україну

У Національному відборі на пісенний конкурс «Євробачення-2024» перемогли alyona alyona та Jerry Heil з піснею «Teresa & Maria». У підсумку вони набрали 21 бал — 10 балів від жюрі та 11 від глядачів через голосування в застосунку «Дія».

У інших десятьох учасників такі бали:

Голосування в застосунку «Дія» пройшло не без труднощів. Результати мали бути відомі 3 лютого, але через значний потік охочих проголосувати система «Дії» не витримала. Керівник з розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік заявив, що було 24 тисячі запитів на секунду. У підсумку проголосували 1 167 176 українців. Банік запевнив, що перевантаження ніяк не вплинуло на результати.