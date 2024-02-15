Мінʼюст запропонує «радикальніші» кроки щодо мобілізації засуджених

Міністерство юстиції України запропонує «радикальніші» кроки щодо мобілізації засуджених і працює над питанням мобілізації увʼязнених.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська в ефірі телемарафону.

За його словами, те, що хтось вчинив злочин, відбув покарання, яке не обовʼязково є увʼязненням, і наразі перебуває на волі або й завжди там був, не є приводом «не захищати Батьківщину».

Денис Малюська додав, що йдеться про десятки тисяч засуджених людей і що він не розуміє, чому всі інші мають воювати, а колишні правопорушники — ні.

«У будь-якому разі рішення про те, щоб мобілізувати чи не мобілізувати громадянина із судимістю, має ухвалювати не такий громадянин, а наші, власне, органи ТЦК, які займаються комплектуванням армії. Це наша позиція, і ми будемо просити депутатів підтримати це», — заявив міністр.

Також відомство працює над питанням мобілізації увʼязнених з дещо іншим підходом: ТЦК повинні самі визначати, хто з увʼязнених їм потрібен, а хто — ні.