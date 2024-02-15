Сили ППО збили 13 із 26 ракет

З ночі до ранку 15 лютого російські окупанти атакували Україну ракетами різного типу. Протиповітряна оборона Повітряних сил і Сил оборони знищили 13 із 26 ракет.
Про це пишуть ПС ЗСУ.
Росіяни запустили:
- 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС (Енгельс);
- шість балістичних ракет «Іскандер-М»/ KN-23 (Воронезька область росії);
- дві крилаті ракети «Калібр» (Новоросійськ, рф);
- чотири керовані авіаційні ракети Х-59 (окуповані території Запорізької області, Курська область росії);
- дві зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська область росії).
Тим часом українська ППО збила:
- вісім крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- одну балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;
- дві крилаті ракети «Калібр»;
- дві керовані авіаційні ракети Х-59.
- Через російську ракетну атаку є влучання в кількох регіонах України. Є руйнування й постраждалі.