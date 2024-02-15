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Сили ППО збили 13 із 26 ракет

Автор:
Ліза Бровко
Дата:

З ночі до ранку 15 лютого російські окупанти атакували Україну ракетами різного типу. Протиповітряна оборона Повітряних сил і Сил оборони знищили 13 із 26 ракет.

Про це пишуть ПС ЗСУ.

Росіяни запустили:

  • 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС (Енгельс);
  • шість балістичних ракет «Іскандер-М»/ KN-23 (Воронезька область росії);
  • дві крилаті ракети «Калібр» (Новоросійськ, рф);
  • чотири керовані авіаційні ракети Х-59 (окуповані території Запорізької області, Курська область росії);
  • дві зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська область росії).

Тим часом українська ППО збила:

  • вісім крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • одну балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;
  • дві крилаті ракети «Калібр»;
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59.

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