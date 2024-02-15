Росія атакувала Україну ракетами. У кількох областях є влучання

Від ранку 15 лютого російські окупанти атакували Україну ракетами. Відбулася чергова масована атака, перед якою Повітряні сили ЗСУ оголосили тривогу через загрозу пусків крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників-ракетоносіїв Ту-95МС. Також була активність тактичної авіації на північно-східному напрямку. Ракети летіли по всій території країни зі змінами курсу й маневрували.

У Львові чули звуки вибухів. Мер міста Андрій Садовий повідомив про влучання. Попередньо, у кількох будинках на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна. Пізніше Садовий уточнив, що було влучання в обʼєкт інфраструктури, а на область летіли понад десять ракет.

Наслідки атаки на Львів.

Так само вибухи чули й мешканці Запоріжжя. Як написав голова ОВА Іван Федоров, є влучання по обʼєкту інфраструктури Запоріжжя. Одна людина поранена. У місті через російську атаку постраждали чотири людини. Пошкоджені будинки, заклад освіти, приміщення магазину.

Наслідки обстрілу Запоріжжя.

У Києві відпрацювала Протиповітряна оборона, було чутно вибухи, зазначив мер Віталій Кличко. Ракети заходили на місто з різних напрямків. І всі вони, як додала Київська міська військова адміністрація, були знищені. У столиці минулося без жертв.

На Полтавщині є влучання після атаки, повідомив голова ОВА Філіп Пронін. Окупанти поцілили у складське приміщення в Миргородському районі. Почалася пожежа на площі 100 квадратних метрів. Люди не постраждали.

Ранок на Дніпропетровщині теж почався з вибухів. Російські окупанти атакували обʼєкти цивільної інфраструктури. Працювала ППО, інформував очільник ОВА Сергій Лисак.

У Хмельницькій ОВА додали, що в області є ушкодження цивільних об’єктів.